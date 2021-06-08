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Gündem Son dakika! Eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı
Gündem

Son dakika! Eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve saklandığı evde yakalanan eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:10:00 - 2021-06-08 17:29:07
Son dakika! Eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yargıtay üyesiyken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Karabeyeser hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığının arama kararlarına istinaden arandığı ve 4 Haziran'da yapılan ihbar üzerine saklandığı evde gözaltına alındığı belirtildi.

Tutuklandı

Açıklamada, Karabeyeser'in Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

 

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