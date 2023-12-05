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Gündem Son dakika: Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail'e ağır darbe
Gündem

Son dakika: Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail'e ağır darbe

Yeniakit Publisher
2023-12-05 08:29:00 -
Son dakika: Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail'e ağır darbe

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yeni yaptığı açıklamada, İsrail'in 28 askeri aracını daha tamamen veya kısmen imha etmeyi başardıklarını söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürmeye devam ederken Ebu Ubeyde'den Netanyahu yönetimine kötü haber geldi.

Ebu Ubeyde, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki tüm cephelerde 28 İsrail askeri aracının tamamen veya kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yağtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Son 24 saat içinde Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tüm cephelerinde yer alan 28 askeri aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı.

Sıfır mesafeden onlarla çarpışarak bazı ölümlere neden oldular, onları yok ettiler, askeri birlikler Siyonist yapı içinde çeşitli hedeflere ve farklı menzillerden ağır kalibreli havan topları attı, yoğun füze bombardımanları düzenledi.
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İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 256 Filistinli hayatını kaybetti.

 

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

 

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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