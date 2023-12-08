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Gündem Son dakika! Dün duyurulmuştu! AB'den vize onayı
Gündem

Son dakika! Dün duyurulmuştu! AB'den vize onayı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 20:49:00 -
Son dakika! Dün duyurulmuştu! AB'den vize onayı

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AB Komisyonu'nun Yunan adasına kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulamasını onayladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AB Komisyonu'nun Yunan adasına kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulamasını onayladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, şu açıklamayı yaptı:

"Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz."

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