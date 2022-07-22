Son dakika: Dolar ne kadar? 22 Temmuz 2022 serbest piyasada dolar euro anlık fiyatları:
Dolar ve euro fiyatları hem Avrupa Merkez Bankası hem hem TC Merkez Bankasının faiz kararları sonrası bir hayli merak ediliyor. Dolar kurunun 20 yıl aradan sonra euro ile eşitlenmesi AB Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yeteri kadar mücadele etmediği eleştirilerini de beraberinde getirmişti. Avrupa Merkez Bankası, 11 yıl sonra faizi 50 baz puan artırdı. AB Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası döviz fiyatları oldukça hareketlendi. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar oldu? Euro ne kadar yükseldi mi? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma serbest piyasa dolar, euro fiyatları:
Avrupa Merkez Bankası(ECB), 11 yıllık aranın ardından ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranının 25 baz puan artırılacağı yönündeydi, ancak son günlerde 50 baz puan artış da konuşulmaya başlanmıştı. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrası hem dolar kuru hem de euro fiyatları oldukça merak konusu oldu. İşte 22 Temmuz saat 10:40 itibariyle dolar, euro anlık fiyatları:
Anlık dolar kuru ne kadar?
Dolar alış fiyatı 17,744 TL, dolar satış fiyatı 917,7552 TL,
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 18,0126 TL, Euro satış fiyatı 18,0246 TL,
Sterlin anlık fiyatı
Sterlin alış fiyatı 21,1913 TL, Sterlin satış fiyatı 21,2056 TL.