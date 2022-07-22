Son dakika: Dolar ne kadar? 22 Temmuz 2022 serbest piyasada dolar euro anlık fiyatları:

Dolar ve euro fiyatları hem Avrupa Merkez Bankası hem hem TC Merkez Bankasının faiz kararları sonrası bir hayli merak ediliyor. Dolar kurunun 20 yıl aradan sonra euro ile eşitlenmesi AB Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yeteri kadar mücadele etmediği eleştirilerini de beraberinde getirmişti. Avrupa Merkez Bankası, 11 yıl sonra faizi 50 baz puan artırdı. AB Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası döviz fiyatları oldukça hareketlendi. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar oldu? Euro ne kadar yükseldi mi? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma serbest piyasa dolar, euro fiyatları: