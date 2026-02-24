Son dakika! Devlet Bahçeli: 168'ini toplasan bir insan etmez! Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkanlar hakiki yobazdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine önemli açıklamalar yapıyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

“Manevi erime küresel bir salgına dönüştü. Dünyanın alacakaranlık halinde çocuklarımızı daha fazla düşünmeliyiz.

Ramazan ayı konulu genelgeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ramazan ayımızı sulandırmaya, karalamaya sakın ola kalkmayın.

MEB’in Ramazan ayı genelgesi son günlerde hedefte. Bu genelgenin neresi yanlıştır. Türkiye'nin Talibanlaştığını gören var mıdır? Bunu diyenler gerçek anlamda yobaz değil midir?

Ramazan- Şerif'in neresinde sıkıntı vardır?

Din düşmanı olmayıp, sadece İslam düşmanı olan çürük aydınlar ne istediğini açık yüreklilikle söylesinler.

Nasıl hiç bir şey olmamış gibi sessiz kalalım?

Hiç mi utanma duygunuz kalmadı! Bana sorarsanız 168 kişiyi yan yana, üst üste toplasanız bir insan etmez.

Alayınız karanlıksınız, alayınız karanlıktasınız haberiniz yok.

Ayrıntılar geliyor...