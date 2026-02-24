  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri Kadıköy'de goller son dakikalarda geldi Seküler yobazlar, attığımız manşetlerden rahatsız oldu İstanbul'da iftar öncesi büyük çile! ABD’den AB’ye savunma resti: Savunmada gerilim ABD pazarı tehditte Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor
Gündem Son dakika! Devlet Bahçeli: 168'ini toplasan bir insan etmez! Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkanlar hakiki yobazdır
Gündem

Son dakika! Devlet Bahçeli: 168'ini toplasan bir insan etmez! Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkanlar hakiki yobazdır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar yapıyor. CHP'lilerin, laiklerin ve solcuların hedefindeki Ramazan ayı genelgesi için Milli Eğitim Bakanlığın tebrik eden Bahçeli, Ramazan etkinliklerine karşı çıkanların hakiki yobaz olduğunu söyledi. Bahçeli laiklik bildirisi adı altında İslam düşmanlığı yapan 168 isim için de "Hepsini toplasan 1 insan etmez" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine önemli açıklamalar yapıyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

“Manevi erime küresel bir salgına dönüştü. Dünyanın alacakaranlık halinde çocuklarımızı daha fazla düşünmeliyiz. 

Ramazan ayı konulu genelgeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ramazan ayımızı sulandırmaya, karalamaya sakın ola kalkmayın.

MEB’in Ramazan ayı genelgesi son günlerde hedefte. Bu genelgenin neresi yanlıştır. Türkiye'nin Talibanlaştığını gören var mıdır? Bunu diyenler gerçek anlamda yobaz değil midir?

Ramazan- Şerif'in neresinde sıkıntı vardır?

Din düşmanı olmayıp, sadece İslam düşmanı olan çürük aydınlar ne istediğini açık yüreklilikle söylesinler.

Nasıl hiç bir şey olmamış gibi sessiz kalalım?

Hiç mi utanma duygunuz kalmadı! Bana sorarsanız 168 kişiyi yan yana, üst üste toplasanız bir insan etmez.

Alayınız karanlıksınız, alayınız karanlıktasınız haberiniz yok.

 

Ayrıntılar geliyor... 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Din düşmanlığını laiklik le perdeleyip saldırıyorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23