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Yaşam Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
Yaşam

Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek ise kendini zaman zaman kendini hissettiriyor. Vatandaşlar bugün nerede ne zaman deprem olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün deprem oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:45:00 -
Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

Birçok kişi nerede ne zaman kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, bugün nerede deprem oldu?

Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir" ifadesini kullandı.

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