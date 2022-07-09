Son dakika deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu kaç şiddetinde? 9 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi adı altında açıklanmakta. Kurban Bayramını idrak eden vatandaşlar 9 Temmuz 2022 anlık deprem haberlerini de merak ediyor. Peki deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi.