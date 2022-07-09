Son dakika deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu kaç şiddetinde? 9 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:
Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi adı altında açıklanmakta. Kurban Bayramını idrak eden vatandaşlar 9 Temmuz 2022 anlık deprem haberlerini de merak ediyor. Peki deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi.
Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel şekilde paylaşılıyor. Deprem mi oldu, nerede? Sorularının yanıtını arayan vatandaşlar için son depremler listesini haberimizde derledik. İşte, 9 Temmuz 2022 Cumartesi son dakika depremleri...
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD son depremler listesi