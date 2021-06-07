Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede oldu son dakika deprem listesi
Deprem nerede oldu? Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hatırlatıyor. Son olarak Ege Denizi’nde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Peki, deprem nerede ne zaman oldu?
Pek çok kişi nerede ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Son olarak Ege Denizi’nde bir deprem meydana geldi. Peki, nerede deprem oldu?
Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede oldu son dakika deprem listesi
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.