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Gündem Son dakika... Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!
Gündem

Son dakika... Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu (İDDK) Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 18:42:00 -
Son dakika... Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu (İDDK) Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu.

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