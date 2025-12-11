Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

29. Olağan Genel Kurul münasebetiyle TİSK ailesinin siz üyeleri ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel kurulun ülkemiz, milletimiz, işverenlerimiz ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TİSK, 40’ın üzerinde ulusal 10'u aşkın uluslararası platformda işverenlerimizi başarıyla temsil ediyor. Burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim; TİSK çatısı altında iç dünyamız özellikle de işverenlerimiz için hazırlanan raporlar, yayınlar ve daha pek çok belge şüphesiz önemlidir kıymetlidir.

Dünya değişirken teknoloji ilerlerken işletmelerimizin yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir.

İşçi işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmezdir.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Kimsenin mağdur olmadığı işleyen bir sistem önceliğimiz. Malum yarın Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını yapacak. TİSK'in elini taşın altına koymasını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atılacak her adım kazanç ve bereket olarak dönecektir. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya adalet üzerine hayır dualar götüreceğiz.

İhmal, dikkatsizlik veya daha fenası kar hırsıyla tek bir emekçimizin bile canı yanıyorsa, vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere hiçbirimiz taşıyamayız. Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız.

İSTİHDAM TEŞVİK PROGRAMI UZATILDI

Desteklerimiz 2026 yılında da devam edecek. Destekle istihdamı koruyacak, emekçi ve sanayicinin yanında olacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terör meselesini sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. 

 

Ayrıntılar geliyor... 

