Son dakika! Biden'la görüşme sonrası Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."
ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, ABD ile krize dönüşen S-400 konusunda şu ifadeleri kullandı:
"S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."
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