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Son dakika! Biden'la görüşme sonrası Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:17:00 - 2021-06-14 21:35:26

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, ABD ile krize dönüşen S-400 konusunda şu ifadeleri kullandı:

"S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."

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