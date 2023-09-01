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Ekonomi Son dakika... Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Ekonomi

Son dakika... Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:09:00 - 2023-09-01 17:10:31
Son dakika... Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolar değerinde finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için seferber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankasından "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı.

Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 252,2 milyon dolarlık kısmı Sağlık Bakanlığı ve 388,3 milyon dolarlık kısmı İller Bankası (İLBANK) projelerinde kullanılacak.

Kredi, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli, İLBANK'a ise deprem sonrası çıkarılan kanunla karşılıksız tahsisle sağlanacak. Kredi, 5 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeli olup, faiz oranı Euribor+74 bp olarak belirlendi.

Bakan Şimşek: Seferber olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli. Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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