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Sağlık Son dakika... Bakan Koca'dan 'uyuz salgını' açıklaması
Sağlık

Son dakika... Bakan Koca'dan 'uyuz salgını' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-01 19:44:00 - 2023-11-01 20:48:00
Son dakika... Bakan Koca'dan 'uyuz salgını' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, uyuz vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde endişe verici bir yaygınlaşmadan, salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyuz vakalarında endişeye sebep olacak bir artışın olmadığını ifade etti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuz vakaları konusunda dün bir basın mensubunun sorduğu soruya verdiğim cevaptan: Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yoktur. Kısmi bir artış tespit ettik ve durumu yakından takip ediyoruz. Erken uyarı sistemimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sistem sayesinde olağandışı gelişmelere erken müdahale etme imkânına sahibiz. Riskin yüksek olduğu deprem bölgesinde bile, bu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre artış beklenenin altında oldu. Ülke genelinde endişe verici bir yaygınlaşmadan, salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. En çok, son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söylenebilir."

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