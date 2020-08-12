Son dakika altın fiyatları | 12 Ağustos'ta altın ne kadar düştü? Gerileyen altın fiyatları yüzleri güldürdü!
Son dakika altın fiyatlarını sizler için listeledik. 12 Ağustos Çarşamba günü, hafta ortasında altın fiyatları büyük bir gerileme yaşadı. Piyasadaki çalkantılar yerini yeni normale bıraktı. Peki ama bugün kapalıçarşıda durum ne? Altındaki son dakika gelişmeleri ve çeyrek, cumhuriyet, yarım, gram altın fiyatları ne kadar? Bugün altın yükseldi mi düştü mü? İşte merak edilen detaylar...
Ani bir yükselişle 490 seviyesine çıkan gram altının bugünkü fiyatı 436 lira oldu. İşte güncel 12 Ağustos düşen altın fiyatları...
GRAM ALTIN
- 436,36
- 436,48
22 AYAR BİLEZİK
- 396,00
- 406,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.823,50
- 2.884,30
YARIM ALTIN
- 1.411,40
- 1.452,80
ÇEYREK ALTIN
- 708,00
- 726,50
REŞAT ALTIN
- 2.855,97
- 2.917,25
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 394,27
- 409,51
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 243,97
- 283,18