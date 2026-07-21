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Gündem Son dakika! Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
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Son dakika! Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

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Son dakika! Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Akit Gazetesi'nin 20 Temmuz'da 'Tesettür etkileşim saldırısı altında' başlığıyla verdiği ve son dönemde sosyal medyada paylaşımlarıyla Allah'ın emri başörtüsünü istismar eden Fatma Soydaş gözaltına alındı.

Akit'in haberini ihbar kabul ederek harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan gözaltı kararı verdi. Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alınması için talimat verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan 21 Temmuz 2026 tarihli basın açıklamasında, Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının "ffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımların incelendiği belirtildi.

Söz konusu paylaşım içeriklerinin Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesinde yer alan "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yürütülen araştırmalar sonucunda şüpheli Fatma Soydaş'ın İstanbul ilinde bulunduğu tespit edildi. Başsavcılık, şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması yönünde gerekli talimatların verildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında, şüpheli tarafından yapılan ve suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesapları hakkında da adım atıldı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21.07.2026 tarih ve 2026/8361 D.İş. sayılı kararıyla ilgili hesaplara erişimin engellenmesine karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

 

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