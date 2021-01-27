Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Dün gece saatlerinden itibaren Çanakkale’nin yüksek kesimleri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli dolaylarında kendini gösteren kar yağışı yarın İstanbul’a ulaşacak. İstanbul için beklenen karla karışık yağmur tahminleri, Meteoroloji’nin son verileriyle birlikte kar yağışı olarak değiştirildi.

Yarın yurdu sarıyor

Bugün yurdun kuzeybatısında etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm kesimlerde kendini gösterecek. Cuma günündne itibaren doğuya kayan yağışlar, gelecek hafta başında yurdu terk edecek.

Trakya için uyarılar sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların;



Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya’nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.