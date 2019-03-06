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Son dakika 3600 ek gösterge son durum haberleri | Öğretmen polis hemşire 3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için 3600 ek gösterge artışı müjdesinden sonra milyonlarca 3600 ek gösterge bekleyenlerin meraklı bekleyişi sürüyor. AK Parti’den son dakika olarak 3600 ek gösterge açıklaması gelmesile birlikte gözler Meclis’e çevrildi. 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, 3600 ek gösterge 2019 taslağında son durum ne? Son dakika 3600 ek gösterge ne oldu, son dakika polise 3600 ek gösterge, son dakika öğretmene 3600 ek gösterge, MEB son dakika 3600 ek gösterge haberleri. İşte son dakika 3600 ek gösterge son durum

06 Mart 2019 Çarşamba 10:11
Son dakika 3600 ek gösterge son durum haberleri | Öğretmen polis hemşire 3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için 3600 ek gösterge artışı müjdesinden sonra milyonlarca 3600 ek gösterge bekleyenlerin meraklı bekleyişi sürüyor. AK Parti’den son dakika olarak 3600 ek gösterge açıklaması gelmesile birlikte gözler Meclis’e çevrildi. 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, 3600 ek gösterge 2019 taslağında son durum ne? Son dakika 3600 ek gösterge ne oldu, son dakika polise 3600 ek gösterge, son dakika öğretmene 3600 ek gösterge, MEB son dakika 3600 ek gösterge haberleri. İşte son dakika 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika. Halen çalışmakta olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi ile bunların emeklilerinden oluşan yüz binlerce kişinin merak ettiği 3600 ek göstergeyle ilgili dün AK Parti'den peş peşe haberler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis takvimi uygun olursa 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkabileceğini söyledi. Turan, “AK Parti’nin söz verip de yapmadığı hiçbir şey yok. Sözlerimizin arkasındayız” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Bülent Turan'dan hemen sonra gazetecilere yaptığı açıklamada 3600ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, bunun seçimden önce getirilmesini etik bulmadığını söyledi. İki grup başkanvekili farklı açıklama yapmasına karşın, 3600 ek gösterge bekleyenlerin umudu arttı.

600 bin kişi daha 3600 ek göstergeden yararlansın talebi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, konfederasyon olarak beklenti ve taleplerini geçen hafta cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a anlattıklarını ve bir dosya verdiklerini anlattı. Daha önce de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile görüştüklerini vurgulayan Tonbul, sayıları 1.6 milyon olan öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile yöneticiler dışında kalan 600 bin kişinin de kapsama alınmasını talep ettiklerini söyledi. Düzenlemenin kapsamı hakkında henüz bilgileri olmadığını kaydeden Tonbul, geri kalan 600 bin kişi (3600 ek gösterge artışı) yasayla kapsama alınmadığı takdirde konu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındığında eşitlik ilkesi yönünden değerlendirilerek kapsamın genişleyebileceğini ifade etti.

Ek göstergenin sadece 4 yıllık lisans mezunlarına verilmesi durumunda uygulamada sıkıntılar yaşanacağını savunan Tonbul, örneğin bağlı teşkilatlardaki bölge müdürleri 3000 ek gösterge alırken, emirlerinde çalışanların 3600 ek göstergeye tabi olacağını belirtti. Öngörülen düzenlemeye göre ek göstergenin mesleğe verileceğini kaydeden Tonbul, bu durumda 3600 ek göstergeden lisans mezunu hemşire yararlanırken, sağlık idaresi bölümü mezunu müdürünün yararlanamayacağını söyledi.

3600 ek gösterge artışının maliyeni ne olacak?

Meclis gündemine gelecek düzenlemede taleplerinin dikkate alınıp alınmadığını henüz bilmediklerini kaydeden Tonbul, hukuki sürece gerek kalmayan bir çözüm beklediklerini, aksi takdirde hukuki sürecin daha yüksek bir maliyet ortaya çıkartabileceğini ifade etti. Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek göstergenin yıllık maliyetinin 7 milyar lira olacağına ilişkin hesapları değerlendirirken, kendilerinin hesaplamalarına göre maliyetin daha yüksek olduğunu kaydetti. Emekliliği gelmiş 180 bin öğretmen bulunduğunu belirten Tonbul, yasa çıktıktan sonra bunların aynı anda emekli olması durumunda yeni öğretmen alımının gündeme geleceğine dikkat çekti.

3600 ek gösterge kapsamına gireceği daha önce açıklanmış bulunan mesleklerde emekliliği gelenler, daha yüksek emekli ikramiyesi alabilmek için emekliliklerini öteliyorlar. Emekli ikramiyeleri, emekli olunan tarihte tabi olunan ek gösterge üzerinden ödeniyor. Örneğin, 25 yıl hizmeti bulunanların ek göstergesinin 3000’den 3600’e yükseltilmesiyle, emekli ikramiyesi 20.5 bin lira artacak. 3600 ek gösterge yasası emeklilikten sonra çıktığında sadece emekli aylığını yükseltecek, emekli olanlar ikramiye artışından yararlanamayacak. 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:11
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