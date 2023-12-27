Son dakika! 2024 yılı asgari ücreti belli oldu
Son dakika... Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2024 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Bakan Işıkhan, "Önceki yıla göre yüzde 100, son rakama göre yüzde 49 zam yapıldı." dedi.
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