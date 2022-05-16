Son Ankette Cumhur İttifakı fark etti! Optimar Araştırma Başkanı canlı yayında açıkladı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de yayımlanan Hande Aydemir'in sunduğu, 'Şimdi Konuşalım' programına katıldı. Programda son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Daşdemir, "Biz 2014'te de 2018'de de Cumhurbaşkanlığı seçimini Türkiye'de en isabetli tahmin eden araştırma kuruluşuyuz" dedi. Son zamanlarda yapılan hiçbir ankette MHP'nin oyu yüzde 10'un üzerinden çıkmamıştı. Ancak Optimar'ın anketinde MHP'nin yüzde 10,1 çıkması dikkat çekti.

Optimar'ın son anketinde dikkat çeken bir başka nokta ise "Kararsız", "Hiçbir partiye oy vermeyeceğim", "Cevap yok" diyenlerin oranlarıydı. Bu 3 kategorinin toplamı yüzde 10'un çok üzerine çıktı. Anketlerin 26 ilde 2 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldığını belirten Daşdemir, partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonra son oy oranlarını şöyle açıkladı:

AK Parti: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 26,6

İYİ Parti: Yüzde 10,6

HDP: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 10,1

DEVA: Yüzde 1,1

Saadet Partisi: Binde 0,8

Türkiye Değişim Partisi: Binde0,7

Gelecek Partisi: Binde 0,6

Yeniden Refah Partisi: Binde 0,6

Memleket Partisi: Binde 0,6

Zafer Partisi: Binde 0,5

Büyük Birlik Partisi: Binde 0,5

Diğer: Binde 0,9

Kararsız: 5,3

Hiçbir partiye oy vermeyeceğim: 4,5

Cevap yok: 3,8