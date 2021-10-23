Son anketi açıkladı! CHP'li gazeteciden itiraf üstüne itiraf!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır, bugünkü köşe yazısında Aksoy Araştırma Şirketi'nin sahibi Ertan Aksoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Aksoy Araştırma'nın yaptığı son anketi değerlendiren Hacır ilginç sonuçlar çıktığını yazdı.

Oyların sahibi yok

Bugüne kadar hatırlanacağı üzere CHP'li isimler sürekli olarak AK Parti'nin oylarının düştüğünü Millet İttifakı üyesi olan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının yükseldiğini söylüyordu. Hacır yazısında bu durumun doğru olmadığını yazdı. AK Parti'deki oy düşüşünü doğrulayan CHP'li gazeteci, AK Parti'den uzaklaşan seçmenin hiçbir partiye gitmediğini bu seçmenlerin kararsızlar limanına demir attığını söyledi.

"İYİ Parti'de patlama falan yok"

Öte yandan CHP'li gazeteci İYİ Partilileri de üzecek sözler sarf etti. Bazı araştırma şirketleri tarafından pohpohlanan İYİ Parti'de oy patlaması falan olmadığını söyleyen Hacır, Aksoy'un kendisine “Ben İYİ Parti’yi hiç 15 olarak görmedim” dediğini aktardı.

HDP sınırda

Hacır, HDP'de de söylendiği gibi bir yükseliş olmadığını ifade ederek, "Bir başka yükselen parti olarak HDP söyleniyordu… O da Aksoy’a göre öyle ‘uçmuyor…’ HDP tam sınırda… 9-10 oyu var…" dedi.