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Gündem Son anketi açıkladı! CHP'li gazeteciden itiraf üstüne itiraf!
Gündem

Son anketi açıkladı! CHP'li gazeteciden itiraf üstüne itiraf!

CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Gürkan Hacır, AKsoy Araştırma Şirketi'nin sahibiyle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Muhalefetin aktardığı gibi Millet İttifakı'nda bir yükseliş olmadığını belirten Hacır, itiraf gibi sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:39:00 -
Son anketi açıkladı! CHP'li gazeteciden itiraf üstüne itiraf!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır, bugünkü köşe yazısında Aksoy Araştırma Şirketi'nin sahibi Ertan Aksoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Aksoy Araştırma'nın yaptığı son anketi değerlendiren Hacır ilginç sonuçlar çıktığını yazdı.

Oyların sahibi yok

Bugüne kadar hatırlanacağı üzere CHP'li isimler sürekli olarak AK Parti'nin oylarının düştüğünü Millet İttifakı üyesi olan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının yükseldiğini söylüyordu. Hacır yazısında bu durumun doğru olmadığını yazdı. AK Parti'deki oy düşüşünü doğrulayan CHP'li gazeteci, AK Parti'den uzaklaşan seçmenin hiçbir partiye gitmediğini bu seçmenlerin kararsızlar limanına demir attığını söyledi.

"İYİ Parti'de patlama falan yok"

Öte yandan CHP'li gazeteci İYİ Partilileri de üzecek sözler sarf etti. Bazı araştırma şirketleri tarafından pohpohlanan İYİ Parti'de oy patlaması falan olmadığını söyleyen Hacır, Aksoy'un kendisine “Ben İYİ Parti’yi hiç 15 olarak görmedim” dediğini aktardı.

HDP sınırda

Hacır, HDP'de de söylendiği gibi bir yükseliş olmadığını ifade ederek, "Bir başka yükselen parti olarak HDP söyleniyordu… O da Aksoy’a göre öyle ‘uçmuyor…’ HDP tam sınırda… 9-10 oyu var…" dedi.

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Yorumlar

543

bütün kukla zillet partilerine lanet olsun allah sizi iktidar etmesin ...lar
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Kanuni

Bunu yazan zat 800 000 oy fark yediğimiz İBB seçimlerinden önce ne yazmıştı ? Bunu söyleyin önce , sonrasına bakarız.
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