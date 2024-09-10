Son anket sonuçları açıklandı! İşte şok oranlar

Bülent Erandaç, Metropoll Araştırma'nın son anketine göre CHP'nin birinci parti olma özelliğini kaybettiğini yazdı. Erandaç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranında düşüş yaşandığını belirtti. CHP'nin içindeki hizipçilik ve çekişmelerin parti tabanında rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Takvim gazetesi yazarı Erandaç, CHP'nin gerileme sürecine girdiğini kaydetti. Erandaç, şunları dile getirdi:

"Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı'nı tuttu:

CHP birinci parti olma özelliğini kaybettiğini belirledi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Ağustos ayı araştırmasında AK PARTİ seçmeninin partiye geri dönme eğilimi gösterdiği ortaya çıktı.

Daha önce yüzde 50 olan bu oran, Ağustos ayı itibarıyla yüzde 67'ye yükseldi. AK Parti, 14 Mayıs seçmeninin üçte ikisini tekrar kendisine çekmeyi başardı.

Öte yandan, İYİ Parti seçmeninin CHP'ye geçişi de duraklama veya azalma eğilimi gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranı 8,5 puan gerilerken, Özgür Özel'in beğeni oranı 12 puan düştü. Mansur Yavaş'ın ise seçimde aldığı oyun altına düşmeyen bir beğeni oranına sahip olduğu belirtildi...

SONUÇ: İşte CHP bu.

Aziz milletimiz, son yaptıkları Kurultay'da da Özgür Özel ve ekibinin acemiliklerini gördü.

Devam eden hizipçilikten rahatsızlığını gösteriyor.

Nitekim bu durumu, Metropoll, Ağustos ayı araştırmasında net olarak ortaya koydu. Evet.

Aziz milletimiz için değil, kendi ikballeri için uğraşan, ayak oyunlarından yorulmayan CHP, gerileme sürecine girmiş görünüyor..."