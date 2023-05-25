Son anket bomba! Erdoğan'dan büyük fark

SAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı.

26 ilde 2 bin 184 kişiyle yapıldı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 19-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin 184 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan %53.4 Kılıçdaroğlu %46.6

Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden yaş,cinsiyet ve eğitim kotalarına bağlı kalınarak yapılan araştırmada, verilerinin kontrolleri ve bilgisayar analizi yapılmasının ardından kararsızlar, sandığa gitmeyeceğim ve hiçbiri yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan: %53.4

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Kemal Kılıçdaroğlu: %46.6