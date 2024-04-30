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Dünya Son 3 yılda Avrupa'ya sığınan 51 bin çocuk kayıp!
Dünya

Son 3 yılda Avrupa'ya sığınan 51 bin çocuk kayıp!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 14:51:00 -
Son 3 yılda Avrupa'ya sığınan 51 bin çocuk kayıp!

Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu kaydedildi.

Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu kaydedildi.

Yapılan çalışmalara göre, 2021-2023 yıllarında yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya giden 51 bin 433 çocuk düzensiz göçmenden haber alınamıyor.

Bu çocukların organize suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği veya zorla çalıştırıldıkları tahmin ediliyor.

En fazla kayıp refakatsiz çocuk 22 bin 899 ile İtalya'da kaydedildi. İtalya'yı sırasıyla Avusturya (20 bin 77), Belçika (2 bin 241), Almanya (2 bin 5) ve İsviçre (1226) izlerken, Yunanistan ve Polonya gibi düzensiz göçün yoğunlukla yaşandığı ülkelerden veri temin edilemedi.

Araştırma kapsamında 32 ülkeden 13'ü veri sağlamadığı için gerçek sayının "çok daha yüksek olduğu" tahmin ediliyor. (İLKHA)
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