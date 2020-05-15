  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 576’ya çıktı

ABD Senatosu hükümete dinleme yetkisi veren yasayı yeniledi

Kovid-19'un ekonomik etkisi en çok düşük gelirli Amerikalıları vurdu

Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet Ramazan Bayram namazı kararı son dakika
için kalan
Aktüel

Son 24 saatte Güney Kore'de 27, Çin'de 4 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Güney Kore'nin en büyük hava yolu şirketi Korean Air Lines, iç hat yolcularına maske takma zorunluluğu getirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:19:51 -
Son 24 saatte Güney Kore'de 27, Çin'de 4 yeni Kovid-19 vakası saptandı

ANKARA (AA) - Asya ülkelerinden Güney Kore’de 27, Çin’de 4 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saat içinde 4 yeni vaka tespit edildi, yeni can kaybı yaşanmadı.

Söz konusu vakaların tamamı ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde saptandı.

Çin’de vaka sayısı 82 bin 933’e çıktı, 91 hastanın da tedavisi sürüyor. Ülkede bugüne kadar 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde ve salgının ilk çıktığı kent olan Vuhan'da son zamanlarda görülen yeni vakalar salgında ikinci dalga şüphelerini tetikledi.

Çin hükümeti, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da tüm halka test yapacağını açıklamıştı. Kentte dün başlayan nükleik asit testlerinin 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

- Güney Kore’de 27 yeni vaka saptandı

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 27 vaka tespit edildiği, yen can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Söz konusu vakaların 22’sinin yurt içi, 5’nin yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedilirken, yurt içi kaynaklı vakaların 17'si ise Seul'deki bar ve gece kulüplerinin olduğu bölgede tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 11 bin 18’e çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar salgın nedeniyle 260 kişi yaşamını yitirdi.

- Yolculara maske takma zorunluluğu

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük hava yolu şirketi Korean Air Lines, tüm yolcuların gelecek haftadan maske takma zorunluluğu getirdi.

Maskenin şimdilik iç hat yolcularına zorunlu olduğu, dış hat yolcuları için de planlandığı kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı