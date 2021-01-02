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Aktüel Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alınacak
Aktüel

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alınacak

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:42:21 -
Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alınacak

İZMİR (AA) - Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'da 14 gün boyunca karantinada tutulacakları bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak özellikle İngiltere’den bildirilen mutasyona uğramış olan "SARS-CoV-2" ile ilgili en güncel bilimsel gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük yapılan taramalar sonucunda yeni mutasyonla uyumlu virüs yükünün tespit edildiği ve İngiltere'den gelen uçuşların durdurulduğu hatırlatıldı.

Bu doğrultuda İl Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantıda şu kararın alındığı bildirildi:

"Son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunan ve Türkiye’ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, valiliğimiz tarafından belirlenmiş olan KYK Buca Kız Yurdu ve KYK Gazi Ayşe Hatun Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmalarına, belirlenmiş olan yurtların kapasitesinin dolması halinde, karantina için kullanılacak olan yurtların Valiliğimizce belirlenmesine karar verilmiştir."

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