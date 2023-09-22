Son 1 haftada 41 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirilen “Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı”nda, terörle mücadeledeki bilançoya ilişkin bilgiler verdi. Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 1271’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 614’e ulaşmıştır” dedi.

31 hedef imha edildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terör hedeflerine 13-15 Eylül’de hava harekatları düzenlendiğini hatırlatan Aktürk, “Bu harekatlar kapsamında teröristlerce kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir. Masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı harekatlarda, büyük ölçüde yerli ve milli mühimmat kullanılmış ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” açıklamalarında bulundu.

1 HAFTADA 5 BİN KİŞİNİN SINIRLARDAN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Hudut güvenliğinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen katmanlı koruma sistemiyle sağlandığını dile getiren Aktürk, şunları söyledi: “(Hudut güvenliği) Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5’i FETÖ mensubu olmak üzere 10’u terör örgütü üyesidir. 4 bin 968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 442’ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 345’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 497 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 158 bin 380 olmuştur.”

Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya’ya ilk yardım elinin Türkiye tarafından uzatıldığını hatırlatan Aktürk, Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçakları ile AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin naklinin yapıldığını, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar ve TCG Osmangazi ile yardımların bölgeye ulaştırıldığını belirtti.