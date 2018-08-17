Sömürüye karşı İslâm Dinarı

Emperyalist ve materyalist ABD’nin şantaj aracı olarak kullandığı doların vesayetini bitirecek ‘formül’ yeniden gündeme geldi. Başta ABD olmak üzere Haçlı ittifakının birçok ülkeyi felakete sürüklediği kur şantajından kurtulmak için Merhum Necmettin Erbakan’ın hayali olan İslam Dinar’ına geçilmesi gerektiği ifade edildi. Faiz, kur oyunları ve dolar ile Türkiye’yi diz çöktürmeye çalışan sömürü düzeninin İslam Dinarı projesi ile biteceğini dile getiren uzmanlar, “İslam dinarı uygulamasına geçildiğinde, sömürü çarkı iflas eder” görüşünde bulundu.

İSABETLİ BİR ÇÖZÜM

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, Müslüman ülkelerin ortak para biriminin önemine dikkat çekerek, “Son zamanlarda ülkemizi hedef alan operasyonlar, Erbakan Hoca’nın bir hayalinin daha ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. Erbakan Hoca’nın yıllar önce gerçekleştirmek istediği tüm öngörüleri bugüne ışık tutuyor. Bizleri boğazlamaya çalışan sömürü düzenine karşı İslam Dinarı’nın ortak para birimi olması isabetli bir çözüm olacaktır” dedi.

SÖMÜRÜ DÜZEN YIKILMALI

Mazlum milletlerin sırtına hançer gibi saplanan doların saltanatının çökmesi gerektiğine işaret eden Ali Akbaş, şunları söyledi: “Türkiye başta olmak üzere Amerikan karşıtı birçok ülke yeni bir yapılanmanın yolunu gözlüyor. 15 Temmuz’da tankla indirmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Şimdi piyasalar üzerinden bizi vurmaya çalışıyorlar. Emperyalist ABD ve yandaşlarının kurduğu sömürü düzen artık yıkılmalıdır. Kapitalist sistemin değişip adil düzenin gelmesi ile dünyadaki mazlum milletler kurtulacaktır. 57 Müslüman ülke bir araya gelip; İslam Dinar’ını piyasaya sürerse doların saltanatını yıkılır.”

VAHDETİN İLK ADIMI

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Av. Mustafa Kamalak ise, Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan’ın ortak para birimi için büyük bir gayret sarf ettiğini belirterek, “Erbakan Hoca; ‘İslam Ortak Pazarı´ vurgusunu yaparken, kendiliğinden bir şey söylemiyordu. Erbakan Hoca, Kur’an ve Sünnet çerçevesinde hareket eden inanmış bir mü’mindi. Müslümanların bir araya gelmekten başka kurtuluşu yoktur. İslam dinarı da bunun içinde bir cüzdür” açıklamasında bulundu. ‘İslam Dinarı’nın temellerinin D-8 projesi ile atıldığını kaydeden Kamalak, “8 İslam ülkesini bir araya getiren D-8 projesi, Erbakan Hoca zamanında başlatıldı. Yine fakir-fukaranın hakkını korumak için Refah-Yol Hükûmeti’ndeki ilk icraatlarından biri de Havuz Sistemi olmuştur. Ne pahasına olursun kurtuluş; daima Kur’an ve Sünnettir” şeklinde konuştu.

DOLAR DİKTATÖRLÜĞÜ

İktisatçı yazar S. Bilgehan Eren de, İslam Dinarı’nın kullanılmaya başlamasının dünyadaki ekonomik dengeleri değiştireceğini belirterek, “Müslüman ülkeleri kurmuş oldukları ortak bir merkez bankası etrafında İslam Dinarı’nı kullanmaya başlaması çok önemlidir. İslam Dinarı’nın yapılan ticaretlerde kullanılması elitist Siyonist sermayenin dolar diktatörlüğünü bozmak için ciddi bir hamle olacaktır” ifadelerini kullandı. İslam Dinarı’nın geniş bir coğrafyayı kapsayacağını kaydeden Eren, “Dünyada doların bir karşılığı var. Çoğu ülkenin parası ise pek tanınmıyor. Ortak para birimi bilinirlilik açısından da önemli” şeklinde konuştu.

ATOMDAN DAHA ETKİLİ!

Merhum Necmettin Erbakan, İslam ülkelerinin kendi aralarında bir araya gelerek ‘İslam Ortak Pazarı´nı kurmayı önermişti. Refah-Yol iktidarı döneminde D-8´lerin oluşumu için harekete geçen Erbakan Hoca, yıllar önce teklif ettiği İslam ülkeleri arasındaki ortak pazarın oluşması için de somut bir adım atmıştı. 1 adet İslam Dinarı bastıran Erbakan, 8 ülkede bu parayı ülke liderlerine göstererek, büyük bir adımın atılmasını sağlamıştı. Erbakan, İslam Dinarı’nın atom bombasından daha etkili olduğunu söylemişti.