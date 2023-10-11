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Dünya Sömürgeci İngiltere'den bu beklenirdi! İngiliz bakandan Filistin için skandal sözler
Dünya

Sömürgeci İngiltere'den bu beklenirdi! İngiliz bakandan Filistin için skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-10-11 08:17:00 -
Sömürgeci İngiltere'den bu beklenirdi! İngiliz bakandan Filistin için skandal sözler

İsrail katliamlarına göz yumarak insanlık suçu işleyen İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtti.

İngiltere medyasında yer alan habere göre İçişleri Bakanı Suella Braverman, emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, kamu düzenine aykırı eylem ve sloganlara örnek göstererek polisin Hamas destekçisi ya da Yahudi vatandaşlara tehdit olabilecek eylemlere karşı yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanmaları gerektiğini söyledi.

"Filistin bayrağı sallamak yasal olmayabilir"

Braverman, işgalci İsrail karşıtı eylemlerde kullanılan sembollerin bağlamına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı durumlarda meşru olan davranışlar, mesela Filistin bayrağı sallamak, terör eylemlerini yüceltme amacı taşıdığında yasal olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Braverman, agresif şekilde Filistin marşları söyleyip sembolleri sallamak ya da Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı mahallede konvoy yapmanın da bu kapsama girebileceğini kaydetti.

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Abudllah

Filistin bayrağı ve PKK bayrağı aynıdır. Terörist bayraklarını sallamak dünyanın heryerinde suç.
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