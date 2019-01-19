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Sömestr tatilinde havalar nasıl olacak? | 15 tatil hava durumu

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yurt genelinde yaklaşık 15 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu olurken Meteoroloji’den açıklama geldi. Peki Sömestr tatilinde havalar nasıl olacak? İşte15 tatilde hava durumu bilgisi...

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:46
Sömestr tatilinde havalar nasıl olacak? | 15 tatil hava durumu

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yurt genelinde yaklaşık 15 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu olurken Meteoroloji’den açıklama geldi. Peki Sömestr tatilinde havalar nasıl olacak? İşte 15 tatilde hava durumu bilgisi...

Sömestr tatilinde havalar nasıl olacak?

Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.     

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, geçen yılın son günleriyle bu yılın ilk günlerinde yaşanan soğuk hava ve özellikle iç ve doğu kesimlerdeki kar yağışlarının ardından, bugün batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.     

Yarıyıl tatilinde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması, ülkenin batı bölgelerinde ise normallerin 2-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.     

İzlanda kökenli alçak basınç merkezlerinin Orta Akdeniz'e inmesi nedeniyle yarıyıl tatilinin ilk haftasında batı kesimlerde yağmur ve sağanak tahmin edilirken, yüksek rakımlı yerler ve dağlar haricinde kar yağışı beklenmiyor.     

İç ve doğu kesimler ise daha çok yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Yarıyıl tatilinin ikinci haftası ise yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.     

İstanbul Ankara İzmir yarıyıl tatili hava durumu

Yarıyıl tatilinde üç büyük ilde beklenen hava durumuna bakıldığında, Ankara'da havanın gelecek hafta ortasına kadar yağışsız, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, çarşamba ve perşembe günleri hafif yağmurlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Yarıyıl tatilinin ikinci haftası ise havanın genellikle çok bulutlu olması, aralıklarla yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.      

İstanbul'da bu dönemde hava sıcaklıklarının güneybatılı hava akımlarıyla genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve aralıklı yağmur tahmininde bulunuluyor.     

İzmir'de de hafta sonundan itibaren sağanak bekleniyor. Kentte yağışların gelecek hafta ortasından itibaren zaman zaman etkisini artıracağı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve zaman zaman üzerinde olacağı tahmin ediliyor.     

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:46
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