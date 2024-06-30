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Gündem Somer Şef’ten Müslümanlara çirkin operasyon
Gündem

Somer Şef’ten Müslümanlara çirkin operasyon

Yeniakit Publisher
2024-06-30 13:17:00 -

Masterchef Türkiye’de jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu’nun Müslümanlara yönelik skandal açıklamaları büyük tepki topladı.

Masterchef Türkiye’de yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmada jüri üyesi olarak görev alan şef Somer Sivrioğlu’nun Müslümanlara yönelik skandal açıklamaları çok sayıda tepki aldı.

Gayri müslimler daha kaliteliymiş!

Yarışmacı Cansu Irmak Aydar ile “Kadıköy” hakkında tartışan Sivrioğlu, ilçede Müslüman nüfusunun artmasıyla kalitenin azaldığını öne sürdü. Gayri müslim vatandaşların Müslümanlara göre “daha kaliteli” bir yaşam sürdüğünü öne süren Sivrioğlu rezil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İşte onlar doğma büyüme Kadıköylü değil. Doğma büyüme Kadıköylü öyle insanlar değil. Zaten biz çocukken Kadıköy'ün yüzde sekseni gayrimüslim olan bir yerdi. Türkiye'nin ve İstanbul'un en kaliteli ilçelerinden bir tanesiydi. Sonra Kadıköy'den yolu geçen 'Ben Kadıköylüyüm' demeye başladı.

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