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Somalili yerel yönetici, Eş-Şebab'ın saldırısı sonrası Etiyopya üssüne sığındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:19:11 -
Somalili yerel yönetici, Eş-Şebab'ın saldırısı sonrası Etiyopya üssüne sığındı

İSTANBUL (AA) - Somali'nin Puntland eyaletindeki bir üst düzey yönetici, terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısından kurtularak Etiyopya askeri üssüne sığındı.

Garowe Online'ın haberine göre, Eş-Şebab, Puntland'ın Burdhubo Bölgesi Yöneticisi Abdullah Şerif'in ofisine silahlı saldırı düzenledi.

Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda koruma görevlisi, asker ve terör örgütü üyesi öldü.

Şerif saldırıdan sağ kurtularak, bölgedeki Etiyopya askeri üssüne sığındı.

Etiyopya ve Somalili askerler kaçan militanları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

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