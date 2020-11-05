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Aktüel Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi
Aktüel

Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:37:05 -
Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi

MOGADİŞU (AA) - Somalili kadın milletvekilleri, hükümet görevlileri ve genç siyasetçiler, kadınların siyasete katılımını artırmanın ve Somali'de yapılacak ulusal seçimlerde yüzde 30 kadın kotasını güvence altına almanın yollarını tartışmak için forum düzenledi.

Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) katkılarıyla başkent Mogadişu'da yapılan forumda, kadınların siyasi katılımda karşılaştıkları engeller ve kadın haklarına ilişkin yasa teklifleri tartışıldı.

Konferansta konuşan Somali Halk Meclisi Vekili Amina Muhammed, kadın liderlerin karşılaştıkları pek çok zorlukla mücadele etmek için koalisyon kurma teklifinde bulundu.

Muhammed, "Somali'de siyaset ve yönetimle ilgilenen kadınların karşılaştığı zorluklar çok. Bunların başında kültürel zorluklar geliyor. Göreve seçildiğimizde herkesten daha iyi performans sağlayarak siyasette kadın ayrımcılığına son verebiliriz. Bunu yapmak, tüm topluma kadınların lider olabileceğini gösterebilir. Siyasetle ilgilenenlerin örnek alabileceği daha fazla kadın rol modeline ihtiyacımız var." dedi.

AMISOM Siyasi Danışmanı Muna Hassan Muhammed de "Somali'deki Afrika Birliği Misyonu (AMISOM), kadınlar için yüzde 30 kotaya ulaşılmasını sağlamayı taahhüt ediyor. AMISOM, 2016'dan beri hem federal hem de eyalet hükümetlerinde kadınların mecliste daha fazla temsil edilebilmesi için lobi yapıyor." diye konuştu.

Forumda, kadın siyasetçiler arasındaki zayıf iletişim, mali destek eksikliği, köklü kültürel uygulamalar, zayıf örgütlenme ve kadın liderlerin lobi çabalarının eksikliği ülke genelinde kadınların siyasete katılımını etkileyen sorunlardan bazıları olarak belirlendi.

Toplantının sonunda katılımcılar, Somali'deki siyasi fikirleri değiştirmenin bir yolu olarak seçimlerde her düzeyde kadın adayları desteklemeye karar verdi.

Somali, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri gelecek yıl başında yapılacak.


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