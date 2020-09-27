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Aktüel Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te
Aktüel

Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te

İmkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada gündeme gelen Somalili Abdi, TEKNOFEST'te uçak modellerini inceledi, simülatör kullandı - Hayalindeki uçak tasarımlarını yerinde gören Abdi: - "Burada olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Türkiye'de bu alanda eğitim almayı çok isterim"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:28:17 -
Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te

GAZİANTEP (AA) - Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla Türkiye'ye getirilen genç yetenek Guled Abdi, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Abdi, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" alanına Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yetkilileriyle geldi.

Fuar merkezindeki uçak ve İHA modellerini yakından inceleyip fotoğraf çeken Somalili Abdi, uçak simülatörünü kullandı.

Annesi Maryama Hasan Muhammed'in de kendisine eşlik ettiği Abdi, gazetecilere, Türk hükümetinin davetiyle TEKNOFEST'e geldiğini dile getirdi.

Festivalin kendisini çok etkilediğini anlatan Abdi, "Herkese teşekkür ederim. Bu tür şeyleri gördüğüm için çok mutluyum. Burada olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Bugün çok güzel şeyler gördüm." dedi.

Şimdiye kadar kendi imkanlarıyla küçük uçak maketleri yapabildiğini aktaran Abdi, gelecek planlarıyla ilgili de "Ülkemde çok imkan yok ama kendimce bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'de bu alanda eğitim almayı çok isterim. İnşallah gelecekte de uçak ve helikopter üretimi gerçekleştiren bir şirket kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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