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Somalili genç kız Esenyurt'ta dehşeti yaşadı

İstanbul Esenyurt’ta Somalili genç bir kızın, erkek kardeşleri ile birlikte markete giderken, plakası sökülmüş bir araçta bulunan kişi tarafından çantasını çalındı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:10
Somalili genç kız Esenyurt'ta dehşeti yaşadı

Olay, İstanbul EsenyurtYunus Emre Mahallesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Somali uyruklu aile kaldıkları siteden çıkıp, alışveriş yapmak için markete doğru yürümeye başladı. 3 erkek kardeşiyle yolda yürüyen Somalili genç kız, bir anda şok yaşadı.

Plakasız araçla hırsızlık

Plakaları sökülmüş bir aracın içinde bulunan iki hırsızdan bir tanesi, otomobilin camından uzanarak genç kızın çantasını çaldı. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı.

Kapkaç sırasında çantasını kaptıran genç kıza geriye sadece çanta askısı kaldı. Hırsızların arkasından koşan Somalili ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli ifadenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Somalili aile ise şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:10
  1. İstanbul
  2. Somalili genç kız
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