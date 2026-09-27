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Dünya Somali'de terör operasyonu: 12 militan etkisiz hale getirildi
Dünya

Somali'de terör operasyonu: 12 militan etkisiz hale getirildi

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Somali'de terör operasyonu: 12 militan etkisiz hale getirildi

Afrika’da kan döken terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik amansız harekat hız kesmeden devam ediyor. Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların da desteğiyle Orta Şabele bölgesinde teröristlerin toplanma noktasına nokta operasyonu düzenledi. Ağır darbe yiyen kanlı şebekenin sığınakları ve askeri malzemeleri tamamen imha edilirken, ilk belirlemelere göre 12 militan sarı torbaya sokuldu. Bölgeden panikle kaçan diğer terör unsurlarını avlamak için operasyon alanında geniş çaplı arama-taramalar sürdürülürken, Somali ordusu 2006’dan bu yana ülkenin huzuruna kasteden terör odaklarının kökü kazınana kadar vurmaya devam edeceğini bildirdi.

Somali ordusu tarafından Eş-Şebab'a operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilirken kaçan örgüt mensuplarını arama çalışması sürüyor.

Somali ordusu, ülkenin Orta Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon düzenledi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamada, operasyonun "uluslararası ortakların desteğiyle" düzenlendiği belirtildi.

12 MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü Eş-Şebab militanlarının toplandığı bir noktanın hedef alındığı operasyonda, örgüte ait askeri malzemeler ve sığınaklar imha edildi.

Operasyon sonucu 12 militan etkisiz hale getirilirken, bölgeden kaçan örgüt üyelerini arama çalışmaları sürüyor.

ÇATIŞMALAR 20 YILDIR SÜRÜYOR

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

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