Somali'de patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi
MOGADİŞU (AA) - Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi (NISA), patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirdi.
NISA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Somali güvenlik güçleri, 79 ton sülfürik aside el koydu." ifadelerine yer verildi.
Operasyonda, kimyasalları ülkeye sokmaya çalışan kişiler de yakalanırken, sülfürik asidin Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab’a ait olduğu bildirildi.
NISA, kimyasalın nerede ele geçirildiği ve gözaltına alınan kişilerle ilgili bilgi paylaşmadı.