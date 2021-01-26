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Dünya Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 19:20:00 -
Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Saydhelow bölgesinde örgüte yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 7 militan öldürüldü.

Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Galgadud vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

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