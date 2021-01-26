Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü duyuruldu.
Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Saydhelow bölgesinde örgüte yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda 7 militan öldürüldü.
Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Galgadud vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.