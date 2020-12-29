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Aktüel Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü
Aktüel

Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:23:46 -
Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

MOGADİŞU (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, patlama, Juba bölgesinde Kismayo ile Dhoobley arasındaki bağlantı yolunda yaşandı.

Patlamada aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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