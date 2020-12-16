  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Somali muhalefetinden halka gösterilere devam çağrısı
Aktüel

Somali muhalefetinden halka gösterilere devam çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:12:52 -
Somali muhalefetinden halka gösterilere devam çağrısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de muhalif Barış ve Kalkınma Birliği Partisinin (UDP) lideri ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, seçim reformları yapılması için halka gösterilere devam etme çağrısı yaptı.

Ülkede, 2021 başında yapılması planlanan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Mahmud, yaptığı açıklamada, dün başkentte eylem düzenleyen göstericilerin seçim hazırlıklarının mevcut durumuna ilişkin görüş bildirme hakları olduğunu söyledi.

"Somali halkının görüşlerini şiddet içermeyen, demokratik ve barışçıl yolla ifade etmesini istiyoruz." diyen Mahmud, gösterilerin devam edeceğini, diğer muhalif başkan adaylarının da gösterilere katılacağını ifade etti.

Öte yandan, federal hükümet yetkilileri, göstericilerin izni olmadığına işaret ederek, bazı protestocuların sokaklarda silah taşıdığını belirtti.

Başkent Mogadişu'da, dün, çoğunluğunu genç ve kadınların oluşturduğu göstericiler, hükümetin atadığı seçim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu yanlısı olduğunu ileri sürerek protesto düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı
Siyaset

HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" de..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay