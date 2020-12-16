Somali muhalefetinden halka gösterilere devam çağrısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de muhalif Barış ve Kalkınma Birliği Partisinin (UDP) lideri ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, seçim reformları yapılması için halka gösterilere devam etme çağrısı yaptı.

Ülkede, 2021 başında yapılması planlanan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Mahmud, yaptığı açıklamada, dün başkentte eylem düzenleyen göstericilerin seçim hazırlıklarının mevcut durumuna ilişkin görüş bildirme hakları olduğunu söyledi.

"Somali halkının görüşlerini şiddet içermeyen, demokratik ve barışçıl yolla ifade etmesini istiyoruz." diyen Mahmud, gösterilerin devam edeceğini, diğer muhalif başkan adaylarının da gösterilere katılacağını ifade etti.

Öte yandan, federal hükümet yetkilileri, göstericilerin izni olmadığına işaret ederek, bazı protestocuların sokaklarda silah taşıdığını belirtti.

Başkent Mogadişu'da, dün, çoğunluğunu genç ve kadınların oluşturduğu göstericiler, hükümetin atadığı seçim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu yanlısı olduğunu ileri sürerek protesto düzenlemişti.