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Dünya Somali hükümetine 'şok' haber! Etiyopya devi yarışa girdi: Somaliland'e flaş hamlesi, yeni denize erişim anlaşması yaptı
Dünya

Somali hükümetine 'şok' haber! Etiyopya devi yarışa girdi: Somaliland'e flaş hamlesi, yeni denize erişim anlaşması yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 21:52:00 - 2024-01-02 21:58:27
Somali hükümetine 'şok' haber! Etiyopya devi yarışa girdi: Somaliland'e flaş hamlesi, yeni denize erişim anlaşması yaptı

Etiyopya'nın Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması, Mogadişu'yu kızdırdı. Türkiye'de oğlunun motokuryeyi çarpıp öldürmesiyle tanınan Somali hükümetinin lideri Şeyh Mahmut, anlaşmayı reddettiklerini resmen duyurdu.

Etiyopya'nın Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması, Mogadişu'yu kızdırdı. Türkiye'de oğlunun motokuryeyi çarpıp öldürmesiyle tanınan Somali lideri Şeyh Mahmut, anlaşmayı reddettiklerini açıkladı.

Afrika'nın denize kıyısı olmayan ülkelerinden Etiyopya, Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Somaliland bölgesiyle denize erişim anlaşması yaparak muradına erdi.

Somaliland, bağımsızlığının tanınması karşılığında Etiyopya'ya kıyılarına askeri ve ticari erişim izni verdi.

ADDİS ABABA'DA İMZALAR ATILDI

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile "ortaklık ve işbirliği mutabakat zaptı" imzalamasının ardından konuşan Somaliland Başkanı Muse Bihi, "Burada yazılı anlaşmamıza göre biz onlara 20 km deniz (erişimi) vereceğiz, onlar da bizi tanıyacak" dedi. Bihi, Etiyopya ile başbakanına şükranlarını sunduklarını dile getirdi. Somaliland Enformasyon Bakanı Ali Hasan Muhammed de anlaşmanın "oyunun kurallarını değiştirecek" nitelikte olduğunu söyledi.

BERBERA LİMANI ÇEVRESİNDEKİ 20 KİLOMETRELİK ALANA ERİŞİM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eritre'nin 30 yıl süren savaşın ardından 1993'te bağımsızlığını ilan etmesi ve aralarında dönem dönem savaş çıkması nedeniyle kıyıyla bağlantısı kesilen Etiyopya, deniz ticareti için komşu Cibuti'ye bağımlı hale gelmişti.

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