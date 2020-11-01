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Aktüel Somali Başbakanı Roble'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı
Aktüel

Somali Başbakanı Roble'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:54:24 -
Somali Başbakanı Roble'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı

ANKARA (AA) - Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı arayarak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Somali Başbakanı Roble, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı telefonla aradı.

Türkiye'nin her zaman Somali halkının yanında olduğunu ve iki ülke arasında büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirten Roble, yaşanan deprem nedeniyle tüm Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Roble, Somali halkının dayanışma duygularını iletti ve tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi Somali'nin de Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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