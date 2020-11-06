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Aktüel Somali Başbakanı Roble, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret etti
Aktüel

Somali Başbakanı Roble, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:19:03 -
Somali Başbakanı Roble, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret etti

MOGADİŞU (AA) - Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, başkent Mogadişu’daki TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret ederek Türk subayların Somali askerlerine verdiği eğitimi yerinde izledi.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, kampüsün çeşitli bölgelerini inceleyen Başbakan Roble, mezunların ordunun yeniden inşası ve Somali'de düzenin yeniden tesisi için umut verici olduğunu dile getirdi.

Roble, "Somali'nin düşmandan korunmak için güçlü bir orduya ihtiyacı var ve bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Hepimiz dinimizi, ülkemizi, halkımızı savunmakta kararlıyız. Türk hükümetine, Somali ordusunun inşasında oynadığı önemli rol için teşekkür ederim.’’ dedi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

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