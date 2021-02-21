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Dünya Somali, BAE'nin "geçici hükümet" açıklamasına tepki gösterdi
Dünya

Somali, BAE'nin "geçici hükümet" açıklamasına tepki gösterdi

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) cuma günü Mogadişu'daki şiddet olayına ilişkin Mogadişu yönetimini kastederek "geçici hükümet" nitelendirmesine Somali'yi istikrarsızlaştırmak için yapılmış bir plan olarak gördüğü için tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 15:17:00 -
Somali, BAE'nin "geçici hükümet" açıklamasına tepki gösterdi

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, yaptığı açıklamada, BAE’nin Mogadişu yönetimini "geçici hükümet" olarak değerlendirmesinin Somali'yi istikrarsızlaştırmak için yapılmış bir plan olduğunu söyledi.

Dubbe, Somali hükümetinin ülkede yaşanan olaylara ilişkin BAE’nin açıklamasını tanımadığını ifade etti.

BAE'nin, Somali'nin Libya ve Yemen gibi olmasını istediğine işaret eden Dubbe, "Bu, Somali halkının farkında olduğu bir şey." dedi.

Dubbe, 17 Eylül anlaşması imzalandıktan sonra bazı eyalet liderlerin BAE'ye giderek orada yetkililerle görüştüğünü ve ardından seçim anlaşmasına müdahale ettiğini kaydetti.

Bakan Dubbe, BAE'nin Somali Federal Hükümeti'ni (TFG) "geçici hükümet" olarak adlandırması ve Somali'nin egemenliğini ihlal etmesi nedeniyle özür dilemesini istedi.

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