Soma'daki maden göçüğünde ölen Kerim Ören toprağa verildi, oğlu tabutun başında bekledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Soma'da İmbat Madencilik'e ait madendeki göçükte ölen 37 yaşındaki Kerim Ören, Kırkağaç'ta kılınan cenaze namazıyla Karakurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kerim Ören, cuma namazının ardından Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası madencinin tabutunun başından, 13 yaşındaki büyük oğlu Yaşar ayrılmadı.
Camideki törene Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ile Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Soma Kaymakamı Ünal Koç katıldı. Belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş da uğurlamada yer aldı.
Babasının tabutunun başından ayrılmadı
Yaşar, babasının tabutunun başında gözyaşlarıyla bekledi. Çocuğun bekleyişi, cenazeye katılanların yüreğini dağladı.
Kerim Ören'in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeleri kabul sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde kılınan namazın ardından Kerim Ören'in naaşı, Karakurt Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.