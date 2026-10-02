  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi Trump'ın Yahudi damadı siyonistlerin en büyük hissedarı çıktı! Türkiye'de aile felaketi! 1 milyondan fazla yaşlı yalnız yaşıyor! Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor! 2 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 2 Ekim 1597: Şemseddin Sivasî'nin vefatı (Âlim, Şair ve Mutasavvıf) Su testisi su yolunda kırıldı! Eski kocayı görünce pencereden kaçmak istedi: Sonu feci oldu Savaş devam ediyor! Yemen'de şiddetli bombardıman Sermaye piyasası soruşturmasında karar: 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel Soma'daki maden göçüğünde ölen Kerim Ören toprağa verildi, oğlu tabutun başında bekledi
Aktüel

Soma'daki maden göçüğünde ölen Kerim Ören toprağa verildi, oğlu tabutun başında bekledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Soma'daki maden göçüğünde ölen Kerim Ören toprağa verildi, oğlu tabutun başında bekledi

Soma'da İmbat Madencilik'e ait madendeki göçükte ölen 37 yaşındaki Kerim Ören, Kırkağaç'ta kılınan cenaze namazıyla Karakurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kerim Ören, cuma namazının ardından Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası madencinin tabutunun başından, 13 yaşındaki büyük oğlu Yaşar ayrılmadı.

Camideki törene Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ile Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Soma Kaymakamı Ünal Koç katıldı. Belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş da uğurlamada yer aldı.

Babasının tabutunun başından ayrılmadı

Yaşar, babasının tabutunun başında gözyaşlarıyla bekledi. Çocuğun bekleyişi, cenazeye katılanların yüreğini dağladı.

Kerim Ören'in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeleri kabul sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde kılınan namazın ardından Kerim Ören'in naaşı, Karakurt Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Gündem

Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında siyaset kulislerini hareketlendiren renkli ve samimi anlar objektiflere yansıdı..
Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı
Gündem

Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı

‘Ailem Güvende’ operasyonları hık kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada “tehdit, hakaret, aile yapısına aykırı müstehcen içerik üreten payla..
Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı
Siyaset

Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23