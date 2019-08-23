Soma'da Fenerbahçe mutluluğu! Bizi unutma İdris...

Soma Zaferspor Kulübü'nün yetiştirdiği sağ kanat oyuncusu 14 yaşındaki İdris Ersoy, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transferle ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden de duyuru yapılırken, ilçede sevinç yaşandı. İdris'i yetiştiren Soma Zaferspor Kulübü'nün hem başkanı hem de antrenörü olan Hakan Arslancan, "Sporcumuz İdris Ersoy bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuştur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sporcumuza bundan sonraki sporculuk yaşamında başarılar dilerim" dedi.