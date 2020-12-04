Solunum fizyoterapisti nasıl olunur? Solunum fizyoterapisti ne iş yapar?

Sağlık sektöründe kritik ve zor bulunan bir pozisyon. Ancak Türkiye’de meslek olarak tanınması yeni sayılır. İşte solunum terapistinin yaşamsal görevi ve çalışma şartları…

Solunum fizyoterapisi nedir?

Solunum fizyoterapisi, solunum yollarında oluşan sağlık problemleri rehabilitasyonundaki amaçlardan bir tanesi de semptomları azaltmak ve yasam kalitesini yükseltmektir.

Hastaların çoğunun soluk alıp vermede sıkıntı çekmesi sebebiyle hareketleri kısıtlıdır. Minik bir efor semptomları ortaya çıkarabilir. Akciğer tedavisi, hastaların yasam kalitesini yükseltmek amacıyla multi disipliner tedavi olanaklarının planlanıp uygulanması demektir. Rehabilitasyon programlarının nihayetinde KOAH'li hasta kişilerde semptomlar azalır, egzersiz toleransı artar, yürüme ve gibi fizyolojik etkinliklerde artış olabilir, gündelik yasam etkinliklerini başarma yeteneği artar, anksiyete ve çöküntü azalır, kendine itimat hissi artar ve yasam kalitesi ile ilgili nesnel ölçütlerde çoğalma ortaya gelir ve dolayısıyla, sağlık giderlerinde azalma sağlanmış olabilir.

Solunum fizyoterapisti ne iş yapar?

Solunum terapisti hastayla birebir çalışır. Örneğin; kronik akciğer hastalıkları olan hastalar, ameliyat sonrası (özellikle akciğer ve kalp ameliyatları) dönemdeki hastalar, yapay solunum aletinden henüz ayrılmamış, ayrılmaya yakın olan veya ayrılamayacak ve evde de mutlaka desteğin devam etmesi gerekli olan hastalar vb. solunum terapisine ihtiyaç duyarlar.

Solunum terapisi ile solunum kas güçlenmesi, sekresyonların rahat atılması, daha etkin nefes alınması, kapalı akciğer alanlarının açılıp işlev yapar hale gelmesi sağlanır; böylece hastaların kaliteli yaşam süreleri uzar, hastane maliyetleri azalır ve daha az problemle yaşamlarını sürdürebilirler. Bu işi yapan kişilere de solunum terapisti denir.

Bu kişiler ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanarak değerlendirme yapar ve gerekli gördüğü takdirde solunum terapisi programını ilgili branş hekimini bilgilendirerek değiştirir, inisiyatif kullanabilir.

Solunum fizyoterapisti nasıl olunur?

Solunum fizyoterapisi için yüksek lisans programları ile eğitim görülebilir. Gelişmiş ülkelerde solunum terapisti yetiştiren okullar var ancak Türkiye’de lisans düzeyinde bir okul yok. Bununla bağlantılı olarak kurumdan kuruma değişen bir anlayışla solunum terapistinden farklı beklentilerin olması, başvurulacak kaynakların yetersiz oluşu mesleğin zorlu yanlarından. Solunum terapisi uygulamalarının Türkiye’de belirlenmiş standartları da henüz yok. Uzmanlaşmak isteyenler, AARC (American Association for Respiratory Care) tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış standartlardan yararlanabilir.