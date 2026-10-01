Solhan'da lise pansiyonundaki asansör kazası: Demir (15) 9 gün sonra yaşamını yitirdi
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Bingöl Solhan'da Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesindeki asansör kazasında yaralanan Abdülkerim Demir (15), 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise pansiyonunun yemekhanesindeki asansörde meydana gelen kazada yaralanan öğrenci Abdülkerim Demir (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 23 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana geldi. Kazada yaralanan Demir, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Demir'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.