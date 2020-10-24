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Medya Solculuk edebiyatı yapanlara bakın... Tetikçi Oda TV, Amerikancı olduğunu bir kez daha tescilledi
Medya

Solculuk edebiyatı yapanlara bakın... Tetikçi Oda TV, Amerikancı olduğunu bir kez daha tescilledi

Solculuk taslayıp Türkiye karşıtlığı için her şeyi meşru gören AK Parti düşmanlarının bayrak taşıyanı Oda TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında ABD’nin yanında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:52:00 -
Solculuk edebiyatı yapanlara bakın... Tetikçi Oda TV, Amerikancı olduğunu bir kez daha tescilledi

 yeniakit.com.tr 

Türkiye, Rusya’dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’ni Sinop’ta test etti. Test atışlarının ardından küresel eşkıya ABD, Türkiye’ye yönelik küstah bir çıkışta bulunarak S-400’ler nedeniyle endişeli olduklarını söyledi. ABD’nin hadsizliğine tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. Test yapmayı kalkıp da ABD'ye soracak değiliz. Burada Rusya'ya ait silah olması, demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz” dedi.

Erdoğan’ın sözleri, ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) battı. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin, “Türkiye’nin güvenlik ilişkimizde ciddi risklerle sonuçlanacak bu sistemi test etmesine karşıyız. Türkiye halihazırda F-35 programından çıkarılmış durumda ve S-400’ler ikili ilişkilerde olabilecek gelişmelerin önünde önemli bir engel olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

Oda TV Amerikancılığa devam ediyor

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini haberleştiren Oda TV isimli tetikçi medya organı, tek derdi AK Parti’yi devirmek olan solcuların tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oda TV, küresel eşkıya Amerika’yı eleştirmediği haberinde, “ABD’den sert tepki” başlığını atarak adeta Pentagon’un sözcülüğüne soyundu.

Söz konusu haber başlığı şu şekilde:

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