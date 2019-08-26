Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK Başkanı’na kritik sorular

yeniakit.com.tr Türkiye’yi kahreden Emine Bulut cinayetinin ardından Türkiye kamuoyu, kadına şiddeti meşrulaştıran televizyon dizileri için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) çok sayıda şikayette bulundu. Sosyal medyada da tartışılan ve söz konusu dizilerin engellenmesini isteyen vatandaşlara cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya dair açıklama yaparak dizilerin kadına yönelik şiddeti etkileyen büyük bir faktör olmadığını savundu.

“Dizilerle açıklamak yeterli değildir”

Şahin şunları söyledi:

“Ortaya çıkan tabloyu sadece dizi filmlerdeki şiddet sahneleriyle açıklamak yeterli değildir. Dizilerin toplum davranışları üzerindeki etkisi tartışılmaz ama dizilere müdahale tek başıma şiddetin önüne geçmek için çözüm değildir.”

Ceza yok, anlaşma var

Başta Akit TV olmak üzere, 2-3 Kemalist’in tepkisi geldikten sonra, aynı gün içinde cezayı kesen RTÜK, söz konusu solcuların TV dizileri olunca ceza vermek yerine anlaşma yoluna gidiyor. Şahin, dizi yetkilileriyle bir araya gelerek söz konusu sahneleri görüşeceklerini söyledi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Buna ilişkin olarak yapmayı çok önceden planladığımız son çalışmayı Eylül ayının ilk haftasında icra edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızın başkanlığında dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek şiddet ve istismar konuları başta olmak üzere tespit ettiğimiz aksaklıkları, yanlışları yüz yüze istişare edeceğiz.” dedi.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, RTÜK’ün bu tavrı da masaya yatırıldı.

Akit’e cezanın anında kesildiğini vurgulayan Karahasanoğlu, RTÜK Başkanı’na şu soruları yöneltti: