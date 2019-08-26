0553 313 94 23

Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK Başkanı’na kritik sorular

Dizilerdeki görüntülerin kadına şiddet olaylarının sebebi olarak gösterilemeyeceğini savunan RTÜK Başkanı’na seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bunu bilimsel bir araştırma sonucunda mı ortaya çıkardınız?” dedi ve başkana kritik sorular yöneltti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:33
Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK Başkanı’na kritik sorular

 yeniakit.com.tr  Türkiye’yi kahreden Emine Bulut cinayetinin ardından Türkiye kamuoyu, kadına şiddeti meşrulaştıran televizyon dizileri için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) çok sayıda şikayette bulundu. Sosyal medyada da tartışılan ve söz konusu dizilerin engellenmesini isteyen vatandaşlara cevap veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya dair açıklama yaparak dizilerin kadına yönelik şiddeti etkileyen büyük bir faktör olmadığını savundu.

“Dizilerle açıklamak yeterli değildir”

Şahin şunları söyledi:

Ortaya çıkan tabloyu sadece dizi filmlerdeki şiddet sahneleriyle açıklamak yeterli değildir. Dizilerin toplum davranışları üzerindeki etkisi tartışılmaz ama dizilere müdahale tek başıma şiddetin önüne geçmek için çözüm değildir.

Ceza yok, anlaşma var

Başta Akit TV olmak üzere, 2-3 Kemalist’in tepkisi geldikten sonra, aynı gün içinde cezayı kesen RTÜK, söz konusu solcuların TV dizileri olunca ceza vermek yerine anlaşma yoluna gidiyor. Şahin, dizi yetkilileriyle bir araya gelerek söz konusu sahneleri görüşeceklerini söyledi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Buna ilişkin olarak yapmayı çok önceden planladığımız son çalışmayı Eylül ayının ilk haftasında icra edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızın başkanlığında dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek şiddet ve istismar konuları başta olmak üzere tespit ettiğimiz aksaklıkları, yanlışları yüz yüze istişare edeceğiz.” dedi.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, RTÜK’ün bu tavrı da masaya yatırıldı.

Akit’e cezanın anında kesildiğini vurgulayan Karahasanoğlu, RTÜK Başkanı’na şu soruları yöneltti:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:33
  1. Akit TV
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. RTÜK
  5. Kadına Şiddet
  6. Emine Bulut
  7. kadına şiddet diziler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı
    1. Konya’daki kazada ölen babanın..
    2. Burası Afrika değil, Ergani
    3. İspanya'da savaş uçağı düştü
    4. 52 adet tekerlekli sandalye..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor
    6. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    7. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    8. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    9. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    10. Altın fiyatları
    11. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    12. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    13. İran alıkonulan tankerdeki petrolün..
    14. Şehitlerimiz dualarla uğurlandı
    15. Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya..
    16. Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK..
    17. Türkiye 7 yaşındaki Salim için..
    18. Çocuklar için atıştırmalıklara dikkat
    19. Arıların ürettiği propolisi dünyaya..
    20. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı..
    21. Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına..
    22. Abi kardeş ölümden döndü
    23. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
    24. Adebayor Kayseri'ye geldi
    25. Çene şekli güzelliği etkiliyor
    26. Basın artık o komutana emanet
    27. İşte laikçi badecilerin sahip olduğu..
    28. İran'da reformistler "seçim..
    29. RTÜK hem sansürcü hem ceza vermiyor!
    30. Sivas’ta Anadolu tarihini..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı