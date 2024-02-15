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Gündem Solcular ve sağcılar birleşti... Siyonistler bunu tartışıyor! İsrail’i bekleyen tehlike
Gündem

Solcular ve sağcılar birleşti... Siyonistler bunu tartışıyor! İsrail’i bekleyen tehlike

Yeniakit Publisher
2024-02-15 13:54:00 -
Solcular ve sağcılar birleşti... Siyonistler bunu tartışıyor! İsrail’i bekleyen tehlike

Yayınlanan son antisemitizm raporuna göre, Batı'da Yahudi karşıtlığında ciddi bir artış gözlendi. Raporda, 30 yaşın altındaki ABD'lilerin yüzde 20'si Holokost'un hiç yaşanmadığına kesinlikle ya da kısmen katılıyor. İsrail'e tepkiler artık sadece İslam dünyasından gelmiyor.

İsrail basınından "7Eye", Dünya Siyonist Teşkilatı'nın "Antisemitizmde durum" başlıklı yıllık raporuna yer verdi. Rapora göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarında başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu" ve sonrasında İsrail hükümetinin verdiği kanlı karşılık, dünyadaki Yahudi karşıtlığında artışa sebebiyet verdi.

"Yahudi karşıtlığı" raporunda, ABD'de yaşanan olayların yüzde 43’ünün ve Avrupa’da yaşanan olayların yüzde 35’nin "antisemitik içerikli" olduğu yazıyor. Avustralya'da ise 7 Ekim'den bu yana, 660'dan fazla antisemit olay kaydedildi. Bu da 2022'deki ilgili döneme kıyasla yüzde 738’lik bir artış anlamına geliyor.

"YAHUDİ KARŞITLIĞI HER ZAMAN VARDI ANCAK BU KEZ BAMBAŞKA"

Raporda ayrıca, İsrail'in askeri operasyonları bağlamında antisemitizmde her zaman bir artış olmasına rağmen, bu kez artışın oldukça yüksek olduğu belirtildi.

"SAĞ VE SOL İLK DEFA BİRLEŞTİ"

Raporda, sağcılar ile solcuların antisemitizmde birleşmesi için "Aşırı sağ unsurlar ile aşırı sol unsurlar arasındaki şaşırtıcı iş birliği" ifadesi kullanırken, bu durum "Onları birleştiren şey antisemitizm ve İsrail nefreti." sözleriyle açıklandı.
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Raporda, "Özellikle Batı ülkelerinde, başta ABD olmak üzere, gençlerin ve sol-ilerici akımlarla özdeşleşmiş unsurların İsrail'e yönelik sempatisinin azalması yönünde uzun süredir devam eden bir eğilim vurgulanmaktadır." denildi.

"HER BEŞ ABD'Lİ GENÇTEN BİRİ HOLOKOST'A 'İNANMIYOR"

Raporda, 30 yaşın altındaki ABD'lilerin yüzde 20'si Holokost'un hiç yaşanmadığına kesinlikle ya da kısmen katılıyor. Bu oran 65 yaş ve üzeri kişiler arasında kaydedilen orandan 20 kat daha yüksek.

Gençlerin yüzde 28'i Yahudilerin Amerikan toplumunda daha fazla güce sahip olduğuna kesinlikle ya da kısmen katılıyor. Bu oran toplamda yüzde 16 olarak tespit edildi. Gençlerin yüzde 33'ü İsrail'in ve İsrail mallarının boykot edilmesini destekliyor.

Haberde, raporu hazırlayan Dünya Siyonist Teşkilatı’nın en büyük hayal kırıklığının Holokost inkarcılığındaki belirgin artış olmasına yer verildi.

TEPKİLER ARTIK HRİSTİYAN DÜNYASINDAN GELİYOR

İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırıları artık Hristiyan dünyasında da tepkiyle karşılanıyor. Antisemitizm raporunda 7 Ekim'den önceki 17 gün ile sonraki 17 gün arasındaki fark internetteki "antisemit söylemde" yüzde 400’lük artış gözlendi

Bu oran, İsrail'in işgal altındaki topraklara yaptığı önceki saldırılarla ilgili söylemlerin çok üzerinde olduğu belirtildi.

Şiddet içerikli mesajlarda bu oran yüzde bin 200 gibi çok büyük bir rakama ulaştı.

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada, Almanya, Güney Afrika, Arjantin ve İspanya'nın Yahudi karşıtı söylemin en yüksek gözlendiği ülkeler olması, şu sözlerle açıklandı: "Tepkiler artık sadece İslam dünyasından gelmiyor."

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